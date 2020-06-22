Александр Турчинов сочинил сказку

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Бывший Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обратил внимание, что многие украинцы любят сказки, и решил быть в тренде. Политик написал "Сказку про Добромола".

- Она веселая и одновременно грустная, как и наша жизнь. Книга рассчитана на сознательных и разумных читателей, не голосуют за сказочных персонажей. Кстати, рисунки к ней сделал уникальный художник и музыкант, лидер группы OT VINTA Журавель Юрий,

- сообщил Турчинов в Facebook.

Турчинов предложил заказать книгу на сайте "Наш формат". Там сказано, что сказка политика – "веселый и одновременно грустный сатирический гротеск на нашу современность", сообщает NNS.

- Остроумно шаржированный рассказ воспринимается как антиутопия ХХ века, своеобразное "кривое зеркало" современного общества, вызывает естественный смех во многих перипетиях сюжета. Эта книга-предостережение адресуется широкому кругу читателей, - сказано в описании.

Книгу издали на двух языках. Русскоязычная версия создана "для тех, кто еще не выучил украинский".

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