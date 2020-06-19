Политолог объяснил, почему Вакарчука не отпустили из Рады

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Почему депутаты не проголосовали за выход из парламента лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука, NNS узнал из интервью политолога Игоря Петренко в эфире канала "Украина 24".

"Вакарчука не отпустили, потому что Вакарчук, будучи в парламенте и в политике, откусывал кусок электорального поля патриотических, националистических организаций. Поэтому его сейчас невыгодно отставлять, чтобы не нашлись те, кто будет за ним подбирать, и не росли, соответственно, рейтинги других (политических сил — ред.). Поэтому его будут держать. Кроме того, нет выработки совместного решения, что надо отправить в отставку. Мол, пусть остается, а там будет как будет, это уже будут его проблемы",

— сказал он.

Политолог рассказал, может ли увенчаться попытка ухода Вакарчука успехом и что для этого нужно сделать.

"Может быть повторное голосование, но Вакарчуку придется пройтись по депутатам, зайти на заседание фракции, объяснить какие-то моменты и договориться, чтобы проголосовали",

— сказал он.

Напомним, депутат Верховной Рады от партии "Голос", певец Святослав Вакарчук решил досрочно сложить полномочия. Об этом стало известно 11 июня. По мнению Вакарчука, он уже частично выполнил свою миссию в парламенте. Однако на голосовании 18 июня не набралось достаточно голосов для досрочного прекращения его депутатских полномочий.

Это не первый отказ Вакарчука от депутатского мандата: в 2008 году Рада уже досрочно прекращала его полномочия как депутата.

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