Міністр оборони підтвердив МАСОВЕ скорочення в ЗСУ​ – 40 тисяч посад ідуть “під ніж”: Генерал Забродський б’є на сполох

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Міністр оборони підтвердив інформацію про скорочення Збройних сил України на декілька десятків тисяч осіб, проте обіцяють нікого не звільняти – заповнятимуть вакантні посади, яких вдосталь, запевняє Таран, повідомляє UMP. Передає NNS з посиланням на «Країна».

Про це розповів генерал-лейтенант Забродський, екскомандувач Десантно-штурмових військ, народний депутат дев’ятого скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

“Черговий комітет, на якому більшість запитань моїх колег – народних депутатів України, так і залишилися без відповідей. Точніше відповідь як завжди у двох варіантах: дайте мені час, я розберусь або Ви зробіть депутатський запит, а я доручу його опрацювати.

І все ж таки про найболючище питання: чи планується скорочення чисельності ЗСУ, яке саме та за рахунок кого? По-перше: Пан Міністр підтвердив, що заходи із модною назвою «оптимізація», а саме скорочення – саме так, плануються. По-друге: заходи плануються і будуть проводитись обережно і виважено. І по-третє: враховуючи велике значення саме людського фактору, Міністерством оборони України не планується скорочення невакантних посад. (Цитата, близька до тексту: «по живому різати не дам»)”.

Водночас, за інформацією генерала, вже заплановане скорочення чисельності Сухопутних військ більш ніж на десять тисяч осіб, Повітряних Сил, Морської піхоти та ДШВ – по декілька тисяч осіб. Загалом близько сорока тисяч посад. Зокрема мова йде про скорочення декількох ескадрилій тактичної авіації, розвідувальних, артилерійських і танкових підрозділів в ДШВ і Морській піхоті.

Екскомандувач десантно-штурмових військ наголосив, що існуючі структури бойових частин і підрозділів запроваджені у відповідь на виклики часу, які постали перед ЗСУ протягом останніх шести років. І є вкрай небезпечним і безвідповідальним ставлення до існуючих структур як до перевантажених або ангажованих індивідуальними бажаннями відповідних командувачів.

Також генерал звернув увагу, як саме проходить скорочення посад у Збройних силах України:

“Не будемо забувати про сталу практику проведення оргзаходів в ЗСУ протягом останніх десятиріч, коли бажання вищого військового керівництва трансформуються до нижчих ланок військового управління із приставкою «надайте пропозиції» з чітким формулюванням про які саме пропозиції щодо скорочення іде мова”

«Така схема розробки змін до організаційних структур і пропозицій щодо скорочення чисельності, з одного боку дозволяє реалізувати «вольові» рішення чергових реформаторів, а з іншого боку повністю знімає з них будь-яку відповідальність за наслідки чергових «покращень», оскільки будь-яке документальне підтвердження зазначених намірів залишається лише за підписами командирів і начальників нижчої ланки»,

– пише Михайло Забродський.

Вважається за доцільне пам’ятати про це саме тим, кому ймовірно прийдеться відповідати за будь-які безсистемні кроки в плані змінення структури і зменшення чисельності військових частин і підрозділів, прихованих під черговий раз задекларованим терміном «оптимізація»

Зазначимо, що в умовах проведення оргзаходів (зокрема т.зв. оптимізації) в умовах особливого періоду (триває з березня 2014 року по т.ч.) військове командування має право переводити військових в інші частини в тому числі на нижчі посади без їх згоди. Така новела запроваджена президентським указом №135/2020 від 10 квітня 2020 року.

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