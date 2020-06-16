Зеленский снова потерпевший: президент подал новое заявление в суд

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Украинский президент Владимир Зеленский подал исковое заявление в суд против украинского художника и телеведущего Сергея Пояркова ‒ по причине угроз, которые поступили в его адрес. Заседание назначено на 30 июня.

Об NNS узнал из материалов суда, которые были опубликованы на портале Судебная власть Украины.

Согласно документам, Зеленский в данном судебном процессе проходит как потерпевший, а Пояркова обвиняют в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля) УК. Шевченковский районный суд Киева рассмотрит данное дело 30 июня. Заседание назначено на 13:30.

Напомним, ранее, в начале января 2020 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проведение внеплановой проверки телеканала Прямой ‒ после жалобы на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского.

Речь о декабрьской программе «Поярков News», в которой ведущий пообещал «выпороть Зеленского и его команду на конюшне розгами», а также назвал Зеленского «маленьким чмом», «криворожским ссыкунчиком», а его отца назвал «тупым».

Такая реакция ведущего была на ситуацию с нардепом Софией Фединой и волонтером Марусей Зверобой, которых после эфира в соцсетях тоже подозревают в угрозах убийством.

На что София Федына сказала:

«президенту Украины нужно определиться, он потерпевший - или президент Украины. Украина и мой народ не являются потерпевшими».

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