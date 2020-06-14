Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі бійця 13 червня

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13 червня на Донбасі загинув військовий Леонід Добрянський із позивним "Старий". Він отримав мінно-вибухову травму, несумісну з життям. Герой захищав Україну фактично від самого початку війни, а за місяць мав видавати єдину доньку заміж. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку 30 окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , у липні Леонідові Добрянському мало б виповнитися 46 років. Родом загиблий з міста Ружин, що на Житомирщині. Разом з сімє’ю проживав у Києві. У 1992 році служив на строковій службі, 1993-1994 роках закінчив школу прапорщиків.

До війни на Сході Україні Леонід працював на авіаційному заводі "Антонов". Із початком подій на Сході, з 2014 року до 2015 року воював у складі 72 Окремої механізованої бригади. Він був одним з перших, хто пішов на фронт.

Влітку 2014-го під час боїв в Червонопартизанську, що в Луганській області, Леонід Добрянський отримав поранення. Тоді міна впала біля бліндажа, тож Леонід був лише контужений. Полікувавшись, воїн знову відправився на фронт.

Восени 2015 року приєднався до лав 30-тої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Пройшов чималий бойовий шлях, побувавши в усіх гарячих точках.

«Досвідчений, сміливий, йому довіряли та поважали як командири так і бойові побратими, на нього можна було покластися, один з кращих бійців. Він ніколи не відмовляв у допомозі. Піклувався про всіх, навіть перебуваючи у відпустці, Леонід завжди здавав кров у госпіталі, для поранених побратимів»,

- відгукуються про Леоніда його побратими.

Як я можу не служити, якщо служать молоді хлопці? Хто їх буде вчити, передавати досвід?

- завжди розповідав Леонід.

Його контракт добігав кінця і вже за місяць, в липні, він міг повернутись додому. Леонід саме збирався видавати заміж єдину доньку, відсвяткувати весілля і повернутися на фронт. У нього залишилася дружина та 24-річна донька.

Леонід Добрянський став 54 військовим, який загинув на Донбасі від початку 2020 року.