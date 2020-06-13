У Офиса президента провели лежачий протест

Завантажте мобільний додаток сайту

Родные украинских пленных, которых удерживают сепаратисты, провели лежачий протест под Офисом президента. Об этом говорится в сюжете ТСН. Протестующие требовали встречи с президентом Владимиром Зеленским. Все они приехали из Кривого Рога, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

По словам протестующих, они вынуждены протестовать таким образом, чтобы на их проблему обратили внимание.

Рекламні блоки на нашому сайті дозволяють нам бути незалежним ЗМІ, а вам – отримувати оперативну і не проплачену ніким інформацію. Переглядаючи рекламу, ви робите свій внесок у розвиток незалежної журналістики України