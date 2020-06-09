Зеленський направив до ВР як невідкладний законопроект про референдум

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У Верховній Раді зареєстровано законопроект №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Ініціатором проекту є Президент України Володимир Зеленський. Про це NNS повідомляє з посиланням на інформагентство УНН, яке посилається на офіційний сайт ВРУ.

Як стало відомо NNS , проект закону №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" визначено, як невідкладний. Ініціатором є Президент України Володимир Зеленський. Вказується, що даний проект ВР отримала 9 червня і його передано на розгляд керівництву. Текст законопроекту з`явився дещо пізніше. Згідно йому, президент пропонує, щоб на всеукраїнський референдум виносились такі питання:

Внесення змін до І, ІІІ, ХІІІ розділів Конституції України».

загальнодержавного значення;

про зміну території України;

про втрату чинності закону України або його окремих положень.

Водночас на референдумі не можуть розглядатися:

рішення, які суперечать Конституції України, міжнародним конвенціям і нормам міжнародного права;

рішення, які спрямовані на ліквідацію незалежності або суверенітету України, або загрожують нацбезпеці України чи розпалюють будь-які види ворожнечі;

законопроєкти, які стосуються податків, бюджету чи амністії;

рішення, які за законом мають ухвалювати органи правопорядку чи суди.

На референдумі обов’язково має розглядатися лише одне питання. Призначати його може Верховна Рада (якщо питання стосуватиметься зміни території України) або президент за власною чи народною ініціативою. Щоб змусити президента скликати референдум за народною ініціативою, українцям потрібно зібрати щонайменше три мільйони підписів не менше як у 2/3 регіонів України і щонайменше по 100 тисяч підписів у кожній із них.

Рішення референдуму, за пропозицією Зеленського, є обов’язковими і не потребують затвердження іншими органами. Змінити ж його можна не раніше, ніж через три роки також шляхом всеукраїнського референдуму. Саме ж голосування буде вважатися чинним, якщо у ньому візьмуть участь понад 50% зареєстрованих у країні виборців.

Нагадаємо, 4 червня голова ВР Дмитро Разумков повідомив, що найближчим часом у парламенті зареєструють законопроект про рефрендум.

Також повідомлялося, що наприкінці травня міжнародні експерти обговорили законопроект про всеукраїнський референдум: документ доопрацюють.

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