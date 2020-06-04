Військові звання за стандартами НАТО: Рада ухвалила законопроєкт

Завантажте мобільний додаток сайту

Парламентарі ухвалили за основу і в цілому законопроєкт №2247 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо військових звань військовослужбовців, інформує УНН, передає NNS.

Відповідне рішення підтримав 291 народний депутат України.

Так, проєктом закону пропонується внести зміни до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" в частині встановлення нових назв військових звань вищого офіцерського складу, відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

Раніше ми писали: Рада посилює відповідальність за підкуп виборців

Також передбачається внесення зміни до Статуту внутрішньої служби ЗСУ, Дисциплінарного статуту ЗСУ, Стройового статуту ЗСУ, Статуту гарнізонної та вартової служб ЗСУ та Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" стосовно встановлення нових назв військових звань вищого офіцерського складу відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

Нагадаємо, що за основу законопроєкт про зміну військових звань Рада ухвалила ще взимку.