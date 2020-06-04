Суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит

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Суд дозволив привести Порошенка на допит примусово. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Державного бюро розслідувань.

Як стало відомо NNS , у четвер, 4 червня, Печерський райсуд Києва ухвалив рішення про примусовий привід екс-президента Петра Порошенка для допиту як свідка в Держбюро розслідувань.

Зазначається, що допит має відбутися об 11:00 10 червня. Він стосується кримінального провадження №42020000000000307 щодо переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю 43 картин.

Також на 11:00 10 червня ДБР викликало Порошенка на допит щодо провадження №6220000000000456, у якому «досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних перемовин за участі Президента України та високопосадовців іноземних держав».

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