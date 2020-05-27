Стало відоме ім’я загиблого на Донбасі військового 26 травня (фото)

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Як повідомляла раніше NNS , 26 травня Україна знову понесла непоправні втрати на Донбасі. Загинув військовий. Сьогодні стало відоме його ім’я.

Згідно інформації, отриманої NNS , загиблий 26 травня на Донбасі військовий – молодший сержант Віталій Лімборський. Про це повідомили у 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.

Із жалем повідомляємо про безповоротну втрату. Вчора, близько 19:45, в результаті влучання в голову ворожої кулі, захищаючи Україну, загинув молодший сержант Віталій Лімборський. Йому було 24 роки. Ось цитата Віталія з інтерв’ю прес-службі оперативного командування «Південь»: «Те, що я підписав контракт і став молодшим сержантом, відкрило нові горизонти у моєму самовдосконаленні – говорить Віталій – і рідні пишаються мною, особливо мама, а для меншого братика Антона, можливо, колись буду прикладом для наслідування» Вічна пам’ять загиблому. Приносимо глибокі співчуття рідним та близьким Віталія. Ніколи не пробачимо. Помстимося»,

- мовиться у повідомленні.

Віталій Лімборський з Кіровоградщини. Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Прощання із військовослужбовцем відбудеться 29 травня об 11.00 у будинку культури села Суботці, Знам'янського району.