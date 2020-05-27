Мер Черкас подав на Зеленського до суду

Завантажте мобільний додаток сайту

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко позивається до Президента України Володимира Зеленського через те, що глава держави назвав його «бандитом». Про це NNS повідомляє з посиланням на пост адвоката Бондаренка Дениса Ципіна у Фейсбуці.

Як стало відомо NNS , черкаський мер вимагає компенсації за приниження гідності, щоправда її розмір символічний – 1 гривня. Тобто йдеться про принципову позицію. "Позов про захист честі та гідності мера Черкас Анатолія Бондаренка подано до Печерського суду", - йдеться у дописі.

У відеокоментарі Ципін додав, що позов викликаний тим, що Президент назвав Бондаренка "бандитом". У позовній заяві зазначено, що черкаський голова вимагає за приниження гідності моральної компенсації у сумі 1 грн.