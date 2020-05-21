На Донбасі загинув командир батальйону «Луганськ-1», шестеро поранених (фото)

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На Донбасі загинув комбат, полковник Сергій Губанов. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку Національної поліції України.

Як стало відомо NNS , під час виконання завдання командування штабу Операції об’єднаних сил він і троє бійців батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» отримали осколкові поранення. Встановлюються всі обставини цієї трагічної події.

Усе сталося вчора, 20 травня, приблизно о 21.30 в районі селища Трьохізбенка Новоайдарського району Командир батальйону полковник поліції Сергій Губанов загинув, ще троє бійців отримали тяжкі поранення. Їм надають допомогу лікарі військового шпиталю.

Також під час обстрілів ще трое українських бійців отримали поранення за минулу добу і від початку нової доби. Про це повідомляється у ранковому зведенні штабу ООС.

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї. Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їх збройну активність.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстрілював наші позиції неподалік Павлополя, Пісків, двічі поруч Кам’янки та Старогнатівки, а також чотири рази біля Богданівки, застосувавши гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

По околицях Красногорівки окупанти випустили 20 мін 120-го калібру. З настанням темряви неподалік Мар’їнки загарбники задіяли снайперську зброю.

По українських захисниках, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" поблизу Оріхового ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Неподалік населених пунктів Шуми та Новоолександрівка російські найманці використовували міномети 82 калібру.

Захисників Південного загарбники двічі обстріляли, застосувавши 82 мм міномети, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а по околицях Кримського вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

На усі обстріли наші підрозділи дали противнику результативну та вмотивовану відповідь, змусивши окупантів припинити злочинну діяльність.

За даними розвідки, 20 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше двох поранили.

Від початку поточної доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Богданівки противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Внаслідок ворожого обстрілу один український воїн отримав поранення

Наші військовослужбовці у відповідь рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожу активність.