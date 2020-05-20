Зеленский: Зарплата пять тысяч – это не бедность

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Выводы ЮНИСЕФ о том, что в Украине за чертою бедности окажутся 6-9 млн человек, некорректные, так как они применяли европейские стандарты при оценки благосостояния работающих и пенсионеров. При этом Кабмин уже разрабатывает программу повышения минималки и перерасчета пенсий.

Об этом на пресс-конференции 20 мая заявил президент Владимир Зеленский. "Кабмин готовит все программы, чтобы не было столько бедных. Перевидите статистику ЮНИСЕФ в деньги. У нас прожиточный минимум и средняя зарплата меньше. Это не совсем адекватная информация (в нормальном смысле слова). Это все люди, которые будут получать где-то 5-6 тысяч гривен. Их считают бедными. Да, это очень маленькая зарплата и по сравнению с европейскими и американскими. У них 250 долларов – это мизер, у нас это тоже мало, но не бедность. Зарплату мы увеличиваем, это задача премьер-министра. В ближайшее время он должен показать программу увеличения минимальной зарплаты", – заявил Зеленский, передает NNS со ссылкой на obozrevatel.com.

Также он напомнил, что в 2020 году доплату в 500 грн получили все пенсионеры, которые достигли возраста 80 лет, а в следующем году такая норма коснется и тех, кто старше 75 лет. При этом на резкое повышение стандартов у государства, говорит президент, денег нет.