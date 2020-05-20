Против Порошенко завели уголовное дело по статье «госизмена»

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Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по "пленкам Деркача". Расследование начато по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Украинскую правду.

Как стало известно NNS , к материалам производства приобщат предоставленную нардепом Андреем Деркачем флешку с аудиозаписями, где звучат голоса, похожие на голоса пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-госсекретаря США Джона Керри.

19 мая Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Мы обнародуем записи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Петра Порошенко и Джозефа Байдена, свидетельствующие о фактах международной коррупции и госизмене на самом высоком государственном уровне. Эти разговоры четко показывают... Украиной руководил Байден

- сказал Деркач.

По его словам, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

Нардеп добавил, что первая тема записей касается получения "$ 1 млрд в обмен на сохранение схем Burisma и международной коррупции". Эти записи, по словам Деркача, датированы 2015-2016 годами и в них говорится о необходимости увольнения в то время генпрокурора Виктора Шокина, "который тогда расследовал дело Burisma и вышел на Байдена".

Депутат утверждает, что полученный $ 1 млрд был направлен на получение военных госзаказов предприятиями, имеющими отношение к Порошенко.

Вторая тема записей, по словам Деркача, касается развала парламентской коалиции и будущих выборов в феврале 2016 года. Мол, Порошенко признавал, что коалиции нет, но вместо объявить перевыборы, как того требует Конституция, он придерживался обещаний, данных лично Байдену, и блокировал отставку Кабмина.

Также, по его словам, в аудиозаписях речь идет о влиянии Байдена через наблюдательные советы крупных госпредприятий.

Деркач добавил, что передал все "многочасовые записи вместе с заявлением о госизмене, а также фактах международной коррупции в Офис генерального прокурора... для регистрации уголовного производства".

Он также заявил, что спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков блокирует создание следственной комиссии, которая "могла бы эффективно расследовать факты международной коррупции".

Присутствующий на пресс-конференции экс-прокурор Константин Кулик добавил, что Руслан Рябошапка во время пребывания генпрокурором "полностью остановил расследование экономических преступлений режима Януковича и остановил запланированную в 2019 году конфискацию в бюджет в сумме $6 млрд".

Об этих записях также написали экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский, блогер Анатолий Шарий.

В свою очередь в "Европейской солидарности" заявили, что обнародованные "аудиофрагменты сфабрикованы ради дискредитации Украины и искусственного ее вовлечения в американскую избирательную кампанию".

Дословно "ЕС": "По сути это российская провокация, которая не имеет ничего общего с действительностью.

Ее цель подорвать двухпартийную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов, за 5 лет выстроенную президентом Петром Порошенко, вернуть наше государство в зону российского влияния и ослабить международную проукраинскую коалицию. Не случайно, что ключевым спикером в этом деле является представитель пятой колонны, известный своими связями с Россией, Андрей Деркач".

У Порошенко добавили, что одной из задач пресс-конференции Деркача является "лоббирование интересов олигарха Коломойского", мол "очевидно, Приватбанк – это вознаграждение за участие в этой российской провокации".

Что известно о Деркаче?

Место рождения. Образование. Родился в Днепропетровске. Его отец Леонид Деркач в 1995-1998 гг. возглавлял Гостаможслужбу Украины, в 1998-2001 гг. - СБУ. В свое время Деркач-старший возглавлял отдел КГБ на днепропетровском военном заводе Южмаш, одним из руководителей которого был будущий президент Украины Леонид Кучма. Как вспоминает Андрей Деркач, он "рос в семье Кучмы... сидел у него на коленях". Поэтому неслучайно, как утверждает ряд источников, оказался в крестниках Леонида Даниловича.

В 1989 году окончил Харьковское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск им. маршала Крылова. С 1990 по 1993 гг. прошел обучение в Высшей школе КГБ им.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве. Кандидат юридических наук.

Карьера. С 1989 года служил начальником расчета на технической ракетной базе Первомайской дивизии ракетных войск стратегического назначения.

С 1993-го работал оперуполномоченным Управления СБУ в Днепропетровской области. Позже - заместителем директора ассоциации Приднепровье, которая занималась налаживанием кооперации между предприятиями единого технологического цикла.

Политическая карьера. 1994-1996 гг. - заместитель начальника Контрольной службы президента Украины.

1996-1997 гг. - консультант президента Кучмы по внешнеэкономическим вопросам.

1997-1998 гг. - первый помощник премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко, руководитель группы помощников и советников главы правительства.

С 1998 года - народный депутат Украины III-VI созывов.

В 2006-2007 гг. совмещал пост депутата с хозяйственными должностями: сперва - президента НАЭК Энергоатом (монополист на рынке атомной энергетики Украины), затем - генерального директора государственного концерна Укратомпром.

С декабря 2012 г. по ноябрь 2014 года - народный депутат Украины VII созыва, выдвиженец Партии регионов по одномандатному округу №159 в Сумской области. Член комитета Верховной Рады по вопросам бюджета. Член Партии регионов.

В 2011-2013 гг. Андрей Деркач возглавлял на общественных началах группу советников премьер-министра Украины.

16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы" - пакет антидемократических законов, которые существенно ограничивали права граждан и свободу слова.

С 27 ноября 2014 года по август 2019 года - народный депутат Украины 8-го созыва (избран по одномандатному избирательному округу № 159). Заместитель главы депутатской группы Воля народа, член бюджетного комитета Верховной Рады. После смерти Игоря Еремеева стал исполняющим обязанности председателя депутатской группы Воля народа.

26 января 2016 года Андрей Деркач написал заявление о выходе из депутатской группы Воля народа.

Участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года в качестве самовыдвиженца по мажоритарному округу № 159 (Сумская область). По итогам голосования победил на округе.

Взгляды и оценки. В разные годы становился депутатом по мажоритарному округу, по спискам "прокучмовского" блока За Единую Украину!, Соцпартии и Партии регионов. В свое время был членом и одним из лидеров партии Трудовая Украина (возглавлял политисполком, главой партии был Сергей Тигипко). Еще раньше был членом партии Справедливость, возглавлял межфракционное депутатское объединение "В Европу - вместе с Россией".

Бизнес и состояние. В сферу интересов Деркача входят энергетика и медиабизнес. В частности, среди его медиаактивов - ТРК Эра, делящая телевизионный эфир с Первым национальным каналом, радио Эра, газета Кіевскій телеграфЪ. Деркач является почетным президентом Информационно-издательской группы ТелеграфЪ.

В феврале 2008 года эксперты Фокуса оценили состояние политика в $162 млн., поставив его на 119-ю строку рейтинга самых богатых украинцев.