Верховна Рада екстрено скасували засідання: що сталося?

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Верховна Рада України ухвалила рішення скасувати усі пленарні засідання до кінця тижня через новий виявлений випадок зараження коронавірусом у одного із нардепів. За цю постанову проголосували 311 депутатів, - повідомляє NNS з посиланням на ТСН.

"Голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України Сергій Кальченко повідомив, що Комітет на своєму засіданні 20 травня 2020 року розглянув питання щодо внесення змін до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання щодо роботи Верховної Ради України у травні 2020 року, у зв’язку з захворюванням народного депутата України на коронавірусну хворобу COVID-19 та оголошенням депутатської фракції політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді України дев'ятого скликання про перебування на самоізоляції з 20.05.2020, передбачивши 21 і 22 травня 2020 року роботу народних депутатів України в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах)", - повідомляє пресслужба Ради.

Комітет розглянув цю постанову та рекомендував парламенту ухвалити її за основу та в цілому.

Нагадаємо, увечері 19 травня стало відомо, що новим коронавірусом заразився нардеп від "Батьківщини", перший заступник голови Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олег Мейдич. Фракція "Батьківщина" у повному складі пішла на самоізоляцію.