Зеленський заявив, що вирок Порошенку ще попереду

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Президент Володимир Зеленський каже, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду, передає Українська правда, інформує NNS.

Про це Зеленський сказав на пресконференції до річниця свого президентства:

"Що стосується вироку пану Порошенку… Я впевнений, що все це ще попереду. Ви ж бачили і вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків. Не хочу про це говорити, тому що це повноваження не мої, а вироки – це суд".

Також президент прокоментував оприлюднення аудіозаписів, на яких нібито ексвіце-президент США Джозеф Байден розмовляє з Петром Порошенком. Зеленський сказав, що "це не останній дзвінок, який побачать українці".

Водночас, глава держави зазначив, що реагувати на ці записи мають правоохоронні органи.

19 травня Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіце-президента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

У свою чергу в "Європейській солідарності" заявили, що оприлюднені аудіофрагменти "сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію".

У Порошенка додали, що одним із завдань пресконференції Деркача "є лобіювання інтересів олігарха Коломойського", мовляв, "очевидно Приватбанк – це винагорода за участь у цій російській провокації".

Офіс генпрокурора після оприлюднення плівок відкрив справу за статтею "держзрада".