Отменят ли украинцам безвиз? Позиция Евросоюза

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В ЕС рассказали, отменят ли украинцам безвиз. Об этом NNS сообщает со ссылкой на издание Факты, которое, в свою очередь, ссылается на «Европейскую правду».

Как стало известно NNS , в Европейском союзе не будут пересматривать соглашение о безвизовом режиме поездок с Украиной, однако даты открытия границ стран-членов ЕС для туристов, закрытых в связи с пандемией коронавируса, пока что не известны.

Об этом в интервью «Европейской правде» заявила заместитель председателя Гендиректората Еврокомиссии по политике соседства и расширения Катарина Матернова и добавила, что ни разу не слышала в Брюсселе даже дискуссии по поводу возможного отмена безвиза для украинцев.

«Безвизовый режим с эпидемией не связан. В конце концов, даже если рассуждать логически — как восстановление визового режима помогло бы в противодействии эпидемии?» — отметила она. По словам Екатерины Матерновой, в Еврокомиссии мониторят соблюдине условий визовой либерализации, обращая внимание на отдельные индикаторы, но в отношении Украины дискуссий не было, в том числе, и в связи с нынешним кризисом.

В то же время представитель ЕК не взялась прогнозировать, когда украинцы вновь смогут свободно ездить в страны Евросоюза. «Мы создали «зеленые линии» для товаров, но для пассажирского движения остаются очень многочисленные ограничения даже внутри ЕС», — добавила она.