Сьогодні відбудеться чергова зустріч ТКГ по Донбасу

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Чергова зустріч Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться 14 травня. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Згідно інформації, отриманої NNS , керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у телефонній розмові з політичними радниками лідерів держав – учасниць Нормандського формату запропонував на наступному засіданні ТКГ, яке має відбутися 14 травня, узгодити розширений склад делегацій України, Росії та ОБСЄ відповідно до пропозицій української сторони.

В ОБСЄ заявляли, що засідання ТТКГ і її робочих груп були заплановані на 13-14 травня.

Нагадаємо, Україна запропонувала перезавантажити роботу ТКГ.

Раніше Президент Зеленський затвердив склад делегації України для участі в ТКГ.

Українську делегацію в ТКГ очолює Президент України у 1994 – 2005 роках Леонід Кучма, що забезпечує спадкоємність і непорушність українських позицій.

До складу делегації також увійшли:

▪️віце-прем'єр-міністр України – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков (перший заступник глави делегації),

▪️голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, народний депутат України Олександр Мережко (заступник глави делегації),

▪️ заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань),

▪️ голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики, народний депутат України Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань),

▪️ заступник міністра оборони України Олександр Поліщук (представник України в робочій підгрупі з безпекових питань),

▪️ голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат України Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Згідно з документом, глава української делегації та його перший заступник можуть визначати заступників представників України у робочих підгрупах та залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів і технічних працівників. На Міністерство закордонних справ України покладається організаційне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності делегації України в ТКГ.00

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, який за дорученням Глави держави модерує діяльність української делегації в ТКГ, зазначив, що цей указ Президента додатково регламентує склад української делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена.

"Процес урегулювання ситуації на Донбасі складний, а тому має тривати безперервно. Україна хоче займати більш жорстку та ініціативну позицію, тому що нам потрібні істотні зрушення в цілій низці проблем. Потрібні більш чіткі визначення спірних і конфліктних точок та більш рельєфне позначення власних позицій", – зазначив Єрмак.

Він наголосив, що Володимир Зеленський пильно стежить за діяльністю ТКГ та зацікавлений в інтенсифікації роботи групи для отримання більш вагомих результатів.