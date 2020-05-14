На Донбасі загинув український військовий, двоє поранених 13 травня

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Минулої доби 13 травня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Україна знову понесла втрати. Про це NNS повідомляє з посиланням на ранкове звернення штабу ООС.

Згідно отриманої NNS інформації, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Українські воїни на всі обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації давали жорстку відповідь та подавляли ворожий вогонь наявними засобами. Підрозділи Об’єднаних сил надійно утримують займані рубежі та готові негайно реагувати на будь-які провокації окупантів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Гнутового, Талаківки та Широкиного противник обстрілював наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По околицях Старогнатівки окупанти двічі задіяли гранатомети різних систем.

Застосовуючи штатне озброєння українські воїни прицільним вогнем змушували противника відмовитись від продовження обстрілів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог поблизу Кримського двічі відкривав вогонь із заборонених Мінськими угодами мінометів 120-го калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По околицях Оріхового окупанти застосували 120 мм міномет, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Поруч Катеринівки загарбники порушували режим припинення вогню, застосувавши 82 мм міномети, автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали поранення. Нажаль, ще один український захисник отримав поранення, не сумісні з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Наші військовослужбовці застосували чергові вогневі засоби та дали чітко зрозуміти ворогові, що за такі агресивні дії його чекає жорстке та невідворотне покарання.

За даними розвідки, 13 травня військовослужбовці Збройних Сил України поранили трьох російських окупантів.

Від початку поточної доби збройні формування РФ 5 разів порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" біля Авдіївки противник двічі вів вогонь – з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Неподалік населеного пункту Верхньоторецьке окупанти задіяли міномети 82-го калібру та гранатомети різних систем.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" біля Зайцевото та Хутора Вільного ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації.

За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.