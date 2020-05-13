Закон про банки прийнято ВР

Завантажте мобільний додаток сайту

Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності». За відповідне рішення 13 травня проголосували 270 народних депутатів, повідомляє NNS ыз посиланням на Укрінформ.

Цей закон гарантує невідворотність виведення банків з ринку. У випадку, якщо суд визнає незаконним рішення НБУ про виведення банку з ринку, процедура неплатоспроможності або ліквідації банку не припиняється. Отже, продаж активів і розрахунки із вкладниками та кредиторами банку будуть тривати. Фактично, закон дозволяє прибрати "білі плями" у законодавстві, які раніше дозволяли судам реанімувати банки, виведені з ринку через неплатоспроможність. Здатність судів повертати банки "до життя" обмежено в багатьох країнах, у тому числі Євросоюзі.

По-друге, закон змінює процедуру оскарження рішень Національного банку та інших державних органів у процесі виведення банків з ринку. Суди не повинні підміняти собою Національний банк. Вони повинні мати можливість розглядати рішення на законність, однак не повинні піддавати сумніву розрахунки, оцінки та висновки, зроблені в межах повноважень регуляторів, та їхні технічні судження.

По-третє, законом чітко визначені передумови та процедура отримання колишніми власниками компенсації, якщо суд визнає рішення НБУ незаконним. Для того, щоб процедура розрахунку компенсації була прозорою та неупередженою, основну роль у цьому питанні відіграватиме міжнародно визнана аудиторська фірма.

По-четверте, закон вдосконалює процедуру ухвалення рішень Національного банку. Уточнюється низка норм щодо "професійного судження" та процедурних прав. Зокрема, закон дозволить виявляти проблемність банків на більш ранніх стадіях, а значить, зберігати їхні активи і виводити банки з ринку з найменшими втратами.

По-п’яте, у держави відтепер більше опцій, якими способами здійснювати націоналізацію банків за потреби, включаючи інструменти із створення перехідного банку чи передачу частини портфеля зобов'язань і активів приймаючому банку. Завдяки цьому процес стане значно ефективнішим, задля того, щоб такий банк міг розпочати своє роботу практично миттєво.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня ухвалила в першому читанні законопроєкт №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» та скоротила терміни підготовки його до другого читання.

Цей закон є головною умовою продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

За час підготовки законопроєкту №2571-д до другого читання депутати внесли до нього понад 16 тисяч поправок.

27 квітня Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній Раді ухвалити в другому читанні «банківський» законопроєкт.

Голова ВР Дмитро Разумков 8 травня підписав розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання парламенту 13 травня, другим питанням порядку денного на якому є розгляд проєкту закону №2571-д.