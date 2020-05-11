Порошенко вимагає від Зеленського продовжити заборону російських соцмереж

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П’ятий президент України Петро Порошенко вимагає від діючого глави держави Володимира Зеленського продовжити заборону російських соціальних мереж на території України. Інформаційна протидія гібридній агресії Кремля не менш важлива, ніж військова, - вважає він. Про це NNS повідомляє з посиланням на Прямий.

Відповідну заяву Петро Порошенко зробив в ефірі міжнародної телеконференції "Мир і війна" до 75-річчя перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Він закликав Зеленського негайно провести засідання РНБО і продовжити заборону російських ресурсів в Україні.

«Вимагаю від президента Зеленського негайно скликати засідання РНБО і продовжити заходи щодо заборони російських соціальних мереж та каналів в Україні. Те, що я зробив 5 років тому», – заявив Петро Порошенко.

«Пам’ятаєте, скільки каміння було кинуто у мене, коли я виніс на розгляд Ради національної безпеки й оборони питання щодо заборони російських соціальних мереж «ВКонтакте» і «Одноклассники»? Скільки тоді казали, що це є порушення свободи слова, що це ні в якому разі не можна робити? Аж допоки не були знайдені дані підписників «ВКонтакте» і «Одноклассники» у ФСБ. Пам’ятаєте, скільки критики було на мою адресу, коли «Россия 24», «Russia Today», «ОРТ» та інші були заборонені для трансляції в Україні? Тоді ми створили законодавчу базу і це зробили», – нагадав п’ятий президент України.

«Треба створити умови у тому числі для російськомовних громадян Європи і Сполучених Штатів Америки, щоб мати панєвропейський, панамериканський російськомовний канал, який дасть можливість чути альтернативну точку зору. Бо коли люди «сидять на голці» «Russia Today» або «Россия 24» — дуже легко дурити і підтримувати п’яту колону всередині держави.

Зусилля, які нам треба спрямовувати на інформаційну протидію гібридній агресії, аж ніяк не менш важливі, ніж ті зусилля і кошти, що ми виділяємо на оборону держави», – наголосив Петро Порошенко.