Позашлюбні діти чиновників не засвітяться у їх деклараціях

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Народні депутати зареєстрували 30 квітня законопроєкт про внесення змін до антикорупційного законодавства, за яким чиновникам дозволять не показувати в деклараціях позашлюбних дітей. Цей проєкт закону можуть розглянути вже на найближчому засіданні Верховної ради, повідомив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін у своєму блозі, передає NNS.

"Головна ціль законопроєкту – дозволити не декларувати майно неповнолітніх дітей, які не живуть з батьками-декларантами. І справа тут навіть не в корупції, бо у разі користування/управління цим майном, декларувати його все одно доведеться. Справа в небажанні когось з авторів засвітити в декларації позашлюбних дітей", - зазначив Шабунін.

Щоб приховати цю норму, її заховали серед інших змін, такими як обов'язком оприлюднювати винагороди наглядовим радам держпідприємств та декларуватися керівництву компаній, більшість акцій яких належить державі.

"Усі ці норми точно не є чимось таким нагальним, щоб під час епідемії пхати законопроєкт в порядок денний ВРУ. Особливо це стосується норми про позашлюбних дітей, як ви розумієте. Це при тому, що багато важливих законопроєктів в порядок денний не потрапляють. Ну, бо вони важливі всього-на-всього для виживання "людішек" чи розвитку держави, а тут про "моральний" комфорт депутатів йдеться", - зазначив Віталій Шабунін.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підтвердив інформацію ZN.UA про те, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться наступного вівторка, 12 травня. За словами спікера, ініціаторами засідання стали народні депутати. Верховна Рада може приступити до другого читання так званого "антиколомойського" законопроекту.