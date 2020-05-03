Свідок розповів, як поводився Андрій Богдан з президентом: «Це не нормально»

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Ексміністр фінансів України, теперішній радник глави офісу президента Ігор Уманський розповів про стосунки президентва Володимира Зеленського з тодішнім главою Офісу президента Андрієм Богданом. Про це NNS повідомляє з посиланням на інтерв`ю Уманського Дмитру Гордону.

«Я нечасто був на нарадах в Офісі президента, аде вони виккликали у мене дисонанс. Для прикладу, ходить Володимир Зеленський по кабінету, шукає якісь документи, не може їх знайти, у нього якась важлива зустріч. Він хвилин 15 шукає ці документи і бачить, що Андрій Богдан їх читає і не реагує», – розповів Ігор Уманський.

Ігор Уманський вважає, що надто була інтегрована робота Володимира Зеленського та Андрія Богдана між собою. «Це неправильно з однієї простої причини: Володимир Зеленський є президентом України, повноваження і відповідальність лежать на ньому. Якщо хтось, виходячи з особистих взаємин, намагається створити ситуацію, щоб в той чи інший спосіб зловживати цим особистим фактором, не враховуючи інституціональний фактор, то це точно іде на зло», – сказав Ігор Уманський.

Якщо порівняти Андрія Єрмака і Андрія Богдана, то зі слів Уманського, це зовсім різні люди, у них різні підходи і вони по різному вибудовують систему.

Нагадаємо, 11 лютого президент України Володимир Зеленський розповів, що в Офісі президента можливі відставки через конфлікти в команді. У цей день Зеленський призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана. День перед тим 10 лютого Керівник Офісу президента Андрій Богдан зареєстрував заяву про відставку.

Колишнього міністра фінансів України Ігоря Уманського призначили спеціальним радником глави Офісу Президента Андрія Єрмака.