НАБУ готується висунути підозру Коломойському

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) може вже найближчим часом оголосити підозру олігарху Ігорю Коломойському у справі Приватбанку, пише znaj.ua, інформує NNS.

Про це в п'ятницю, 1 травня, повідомив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю 24 каналу.

Відповідаючи на питання, чи буде оголошено підозру колишньому власнику ПриватБанку, Ситник заявив, що бюро рухається до цього.

"Ми рухаємося до того, щоб почати оголошення підозри", - сказав він.

Ситник також відповів на запитання, яка відповідальність загрожує Коломойському у справі з "Приватбанком".

"Я б не хотів переходити на персоналії, адже є загроза певних судових позовів, маніпуляцій і так далі. Я можу тільки сказати, що одна зі статей, яка розслідується, - розкрадання чужого майна в особливо великих розмірах. Це до 12 років позбавлення волі", - зазначив директор НАБУ.

Разом з тим, Артем Ситник розповів про політичний тиск, з яким постійно стикаються залучені до слідства експерти і слідчі.

За його словами, кожен фігурант справи намагається отримати максимум інформації, яка є в органах досудового розслідування.

Нагадаємо, раніше Ігор Коломойський, коментуючи закон про банки, який парламент хоче прийняти для отримання траншу від МВФ, назвав його «антиукраїнським».