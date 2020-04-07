Коли ж відбудуться місцеві вибори. Прогноз Разумкова

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Поки що рано обговорювати питання перенесення місцевих виборів, оскільки вони повинні відбутися наприкінці жовтня цього року, а до цього часу ситуація з коронавірусом може змінитися. Про це очільник ВР України Дмитро Разумков заявив під час інтерв'ю виданню LB.ua, передає NNS.

"Я чув такі розмови від експертів в різних колах. Але сам цим питанням не займався. Перенесення виборів досить проблематичне, тому що "не б'ється", вибачте за сленг, з Конституцією. Будемо дивитися і виходити з того, як будуть далі розвиватися події. Я думаю, поки рано це обговорювати ", - підкреслив він.

Також Разумков зазначив, що місцеві вибори є однозначним викликом для партій. Якщо порівнювати їх з парламентськими, то в них люди голосують "за картинку в телевізорі", а в регіонах вони вибирають реальних людей.

"Прямої передачі рейтингу нема", - відповів спікер ВР на запитання про те, що в регіонах "Слузі народу" не вдалося скористатися особистим рейтингом президента Володимира Зеленського.

Верховна Рада повинна оголосити проведення загальних місцевих виборів не пізніше 27 липня 2020 року. Водночас Конституція України не передбачає механізму перенесення виборів і продовження терміну повноважень обраних депутатів.

Єдина конституційна підстава – та, що вибори не проводять в умовах надзвичайного стану. Однак у випадку жорсткого карантину вибори можуть бути перенесені, хоч і на нетривалий термін. Рішення має ухвалити парламент, але законодавчий процес перебуває на карантині.

Виходом може стати рішення провести вибори за "Законом про місцеві вибори" 2015 року.