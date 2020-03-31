Хто як голосував за ринок землі у ВР

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Як повідомляла раніше NNS, Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Сотні правок були розглянуті за один день – 30 березня. Позачергове засідання парламенту почалося о 16:30 і завершилося о 00:45 вівторка. Про це NNS стало відомо з онлайн-трансляції.

Згідно отриманої NNS інформації, схвалений закон впроваджує ринок землі в Україні з 1 липня 2021 року.

За прийняття законопроекту в другому читанні та в цілому проголосували 259 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Від фракції Слуга народу за закон проголосували 206 нардепів. Також ринок землі в Україні підтримали народні обранці від фракцій Європейська солідарність (23) і Голос (13), а також 5 позафракційних і 12 від депутатської групи Довіра.

Як повідомляє УНІАН, у порівняльній таблиці до другого читання законопроекту зазначено, що набувати права власності на земельні ділянки сільгосппризначення з 1 липня 2021 року можуть виключно фізособи-громадяни України. Водночас, обсяги концентрації на одну фізособу не повинні перевищувати 100 гектар.

З 1 січня 2024 року сільськогосподарські землі зможуть купувати юридичні особи (зареєстровані в Україні та учасники яких громадяни України), розмір концентрації – до 10 тисяч гектарів.

Забороняється продаж земель іноземцям, юридичним особам з іноземними акціонерами та юридичним особам, бенефіціарів яких неможливо встановити або бенефіціари яких зареєстровані в офшорних зонах, а також особам, проти яких діють спеціальні економічні та інші санкції.

Водночас закон забороняє продаж сільгоспземель комунальної і державної власності.

Згідно з документом, розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення, здійснюються у безготівковій формі.

Також закон доручає Кабінету міністрів у шестимісячний строк з дня опублікування розробити і затвердити порядок фінансової підтримки громадян і юросіб (зокрема фермерських господарств) для придбання земельних ділянок сільгосппризначення, а також внести зміни до бюджету для створення Фонду розвитку сільських територій.

Щодо продажу землі іноземцям, буде проведено всеукраїнський референдум. Принаймні, це обіцяє перший заступник фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Нижче – таблиця з результатами голосування поіменно.