Петиция о возврате Супрун на должность главы Минздрава набрала необходимое количество голосов

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Петиция на сайте Президента Украины за возвращение Ульяны Супрун на должность главы Министерства здравоохранения набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения, сообщает NNS со ссылкой на Телеграф.

Электронная петиция о восстановлении Ульяны Супрун на посту главы Министерства здравоохранения набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 25 тыс

В частности, по состоянию на ночь понедельника эта петиция набрала 25 800 подписей.

Она была зарегистрирована 23 марта, автор — Елена Лосик.

Содержание петиции: