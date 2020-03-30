Петиция о возврате Супрун на должность главы Минздрава набрала необходимое количество голосов

- 30 бер. 2020
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Петиция на сайте Президента Украины за возвращение Ульяны Супрун на должность главы Министерства здравоохранения набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для ее рассмотрения, сообщает NNS со ссылкой на Телеграф.
Электронная петиция о восстановлении Ульяны Супрун на посту главы Министерства здравоохранения набрала необходимое для рассмотрения количество голосов – 25 тыс
В частности, по состоянию на ночь понедельника эта петиция набрала 25 800 подписей.
Она была зарегистрирована 23 марта, автор — Елена Лосик.
Содержание петиции:
"Во время, когда Украина стоит на пороге эпидемии COVID-19, мы как никогда, нуждаемся в должности министра здравоохранения специалиста своего дела. Такого уровня, как бывший министр - Ульяна Супрун
Наша медицина, безусловно, была бы в гораздо лучшем состоянии, если бы новое правительство не блокировал продолжение медицинской реформы, начатой Супрун. Это время, к сожалению, упущено.
Но сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра".