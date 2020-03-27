Бойовики обстріляли Авдіївку: поранено мирну мешканку

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Збройні формування Російської Федерації вкотре здійснили цинічний обстріл цивільної інфраструктури населених пунктів у прифронтових районах Донбасу. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Згідно інформації, отриманої NNS , сьогодні, 27 березня, окупанти зі стрілецької зброї вели вогонь по житловому сектору неподалік Авдіївської промислової зони. В результаті цього 65-річна громадянка Л. отримала кульове поранення в ногу. Літню жінку було доставлено до міської лікарні м. Авдіївка та надано кваліфіковану допомогу. Стан потерпілої задовільний, загрози життю не має. На місці події працює слідчо-оперативна група Головного управління Національної поліції в Донецькій області, обставини з’ясовуються.

«Своїми діями окупанти вкотре знехтували правилами ведення бойових дій, визначених Міжнародним гуманітарним правом, та продемонстрували цинічне ставлення до життя і здоров’я беззахисних мирних мешканців», - йдеться в повідомленні штабу.