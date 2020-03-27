Стадіон так стадіон? Депутати шукають місце для проведення виїзного засідання

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Депутати Верховної Ради України підшукують місце для проведення позачергового виїзного засідання парламенту. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання Вголос.

Згідно отриманої NNS інформації, позачергове засідання Верховної Ради може відбутися 28 або 29 березня на стадіоні або на інший відкритій місцевості. Про це розповів народний депутат від “Слуги народу” Микита Потураєв.

За що будуть голосувати?

Нардепи хочуть проголосувати за скорочення бюджету через коронавірус, а також можливо за ринок землі і закон про банки.

За словами Потураєва, члени уряду та Апарат не сплять вже другу добу, намагаючись підготувати проєкт закону про секвестр бюджету для Верховної Ради.

Парламентарії вже відкинули ідеї відеоголосування, тому що вона вважається неконституційною.

“Варіант стадіону або іншого відкритого простору розглядався, і зараз його також обговорюють”, – заявив Потураєв.