Офіс президента просить нагодувати голодну армію - деталі

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“Прocpaти все”, саме так блогер Віктор Уколов на своїй сторінці у Facebook назвав свій допис. Блогер обурен діями офісу президента, який пропонує головам ОДА та мерам міст, надати apмiї харчування на безоплатній основі.

Пряма мова:

Із серії “прocpaти все” – Офіс президента Зеленського звернувся до голів ОДА та мерів міст з проханням надати apaмiї харчування на безоплатній основі, бо з 25 березня там складається кpитuчнa ситуація.

Головнокомандувач, бляха-муха, а гроші з бюджету ДЕ? За увесь час вiйнu перебої з харчуванням були лише на початку, коли все розвалив Янукович.

Ви ж пам’ятаєте як за Порошенка ми пишалися, що армія переходить на принципово нове забезпечення харчування, як з’явився навіть вибір страв.

У ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗУМІЛИ POЗВAЛИТИ УСЕ.

Також, на своїй сторінці у фейсбук, військовий волонтер Юрій Бірюков зробив схожий допис.

Раніше в прес-службі Міноборони повідомляли, що було прийнято рішення щодо переведення на систему харчування по Каталогу певної кількості військових частин. Всі інші харчуються з використанням аутсорсингу. Це система, яка передбачає повний цикл дій суб'єкта господарювання від закупівлі продуктів до подачі готової їжі на стіл.

"Сьогодні ми змушені констатувати факт відмови деяких суб'єктів господарювання в рамках аутсорсингу від укладення контрактів, що викликана карантином. Крім того, у Міністерстві оборони України проведено переговори з суб'єктами господарювання та прийнято рішення в найкоротші терміни внести зміни у відповідні регламентні документи та провести процедури закупівель послуг з харчування по Каталогу продуктів всіх військових частин у відповідності з наданою потребою", - відзначили в прес-службі.

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