Тимошенко заявила, що більше не в опозиції до діючої влади (відео)

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Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко заявила, що її політсила припиняє опозиційність по відношенню до діючої влади. Про це NNS повідомляє з посиланням на Букви.

Згідно інформації, отриманої NNS , відповідну заяву Тимошенко зробила в ефірі ток-шоу «Свобода слова» на ICTV.

Так Тимошенко, звертаючись до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, заявила, що її команда розуміє, з якими викликами чинна влада стикається в зв’язку з пандемією COVID-19, а тому «призупиняє опозиційність» та висловлює підтримку уряду та президенту.

«Пане прем’єр-міністре, я абсолютно точно розумію, який зараз ком проблем ліг на плечі української влади. І тому наша команда свідомо вирішила призупинити опозиційність, призупинити взагалі будь-які політичні пікетування, протистояння. Ми зараз прийняли рішення зробити все, щоб допомогти і вам, і уряду, і президенту. Всіма нашими знаннями і можливостями, як в цій ситуації проходити такий важкий етап нашого життя», — сказала Тимошенко.