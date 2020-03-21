Зеленський екстрено скликає РНБО: на порядку денному введення НС

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Президент Зеленський скликає Раду національної безпеки України. Про це NNS повідомляє з посиланням на 24 канал. Питанням термінового засідання буде запровадження надзвичайного стану в Україні.

Згідно інформації, отриманої NNS , надзвичайний стан можуть ввести в Україні уже з наступного вівторка. Про це 24 канал повідомляє, посилаючись на власні джерела.

Рішення засідання РНБО буде підписане Зеленським, і відтак наступного тижня депутати Верховної Ради зберуться на позачергове засідання, аби його ухвалити. Тоді рішення про запровадження НС почне діяти на території усієї України.

Що таке надзвичайний стан?

Це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях. Вводиться він при виникненні надзвичайних ситуацій не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян.

Як запроваджується надзвичайний стан?

Указом президента. Пропозиції щодо його введення в Україні загалом або в окремих її місцевостях президентові подає Рада національної безпеки і оборони України. Далі він має бути затверджений Верховною Радою протягом двох днів. За умов, що вимагають невідкладних заходів для врятування населення або недопущення загибелі людей, надзвичайний стан може бути введено без попередження.

Наразі в Україні загалом діє посилений карантин. У 6 регіонах влада на місцях ввела режим надзвичайної ситуації: у Чернівецькій, Житомирській, Харківській, Київській, Тернопільській і Дніпропетровській областях.