Частина «слуг» має намір виокремитися і створити свою платформу у Раді

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Частина народних депутатів «Слуги народу» готується виокремитися та створити демократичну платформу у складі своєї фракції у Верховній Раді. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду.

Згідно інформації, отриманої NNS , нардепи опублікували відповідну декларацію.

Як зазначено у декларації, до політичної консолідації депутатів змушують «системні спроби дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні як ззовні, так і з середини країни, намагання дискредитувати політичний курс на реформи, очищення країни від корупції, звільнення економіки, приборкання олігархів, зміцнення обороноздатності, захист національних інтересів та відновлення територіальної цілісності».

Зазначається, що депутати мають намір протидіяти популізму, відкриті до приєднання до демплатформи усіх бажаючих але жорстко реагуватимуть «на спроби розколу фракції, дискредитації прогресивних українських політиків та ревізії реформаторських починань президента або Верховної Ради».

Відповідно до декларації, депутати демплатформи неухильно та послідовно сприятимуть політиці президента у кількох напрямах.

Зокрема, йдеться про «прагнення до миру та повернення тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу шляхом проактивної дипломатії, яка грунтується на чітко визначених та безкомпромісних національних інтересах», «стійку національну безпеку, фундаментом якої є ЗСУ та сильні спецслужби держави».

Серед напрямів - очищення влади від корупції та олігархічного впливу, зміцнення незалежних антикорупційних органів, встановлення справедливості через розбудову прозорої та чесної судової системи, впровадження ринкових реформ, зокрема – реформ аграрного сектору та роздержавлення підприємств-«годівниць» чиновників та злочинців.

Також нардепи сприятимуть «захисту репутації України у світі, стабільності фінансової системи країни, звільненню українських підприємців з-під бюрократичного тиску та запровадження рівних умов для всіх, хто створює відкриту, конкурентну та сучасну економіку України».