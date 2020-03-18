У депутата ВР виявили коронавірус

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У народного депутата України виявили коронавірус. Про це NNS повідомляє з посиланням на його відеозвернення.

Згідно інформації, отриманої NNS , нардеп з групи "Довіра" Сергій Шахов, підтвердив, що в лабораторії йому повідомили про зараження коронавірусом, але офіційного документа про це поки немає. Ще вранці інформацію про хвороби депутат заперечував. Відеозвернення Шахов оприлюднив у Facebook.

"Почалося все це три дні тому. Температура почалася - 38, і я, як нормальний громадянин України, викликав лікарів і здав аналізи спочатку на грип. Аналізи показали негативну форму. Коли я запитав, чи є тест на коронавірус, лікарі відповіли, що ні... Викликав на другий день лікарів, щоб перевірили легкі і температуру. Дали прості рецепти: більше пити води, можна махнути 50 грам, але я не п'ю... І в цій ситуації я просто, як лікувала мене мама, бабуся: малина, лимон... І сьогодні я відчуваю себе нормально, температура впала", - розповів Шахов.

За його словами, він напередодні, коли спілкувався з лікарями, все ж попросив їх узяти аналізи на коронавірус.

"Сьогодні подзвонили мені з лабораторії і типу сказали, що підтверджується коронавірус... Відразу хочу всім позначити: все не так страшно, як його малюють. Якщо Шахов хворий коронавірусом, і я отримаю документ з лабораторії державної, що все ж таки я захворів, немає питань буду доповідати кожен день, що відбувається з моїм організмом", - сказав він.

Нардеп заявив, що перебуває вдома, на карантині, нікого до себе не підпускає. Відомо, що з 8 по 11 березня Сергій Шахов був у Франції.

Зазначимо також, що в МОЗ України повідомляють: серед 14 осіб, у яких діагностовано коронавірус, є один народний депутат.

Інформація про нових 7 інфікованих з’явилася вчора 17 березня.