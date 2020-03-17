Рада призначила міністром економіки Ігоря Петрашка: що про нього відомо

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Як стало відомо NNS, Верховна Рада призначила Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. За це у вівторок, 17 березня, проголосували 243 народних обранці, інформує Новинарня.

Голосування по фракціях:

“Слуга народу” – 217 “за” (із 248)

“Опозиційна платформа – За життя” – 0 (із 44)

“Європейська солідарність” – 0 (із 27)

“Батьківщина” – 0 (із 24)

“За майбутнє” – 7 (із 22)

позафракційні – 6 (із 21)

“Голос” – 0 (із 20)

“Довіра” – 13 (із 17)

Напередодні 16 березня прем’єр-міністр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради проєкт постанови, якою запропонував парламенту призначити Ігоря Петрашка міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Хто такий Петрашко

Ігор Петрашко закінчив Львівський національний політехнічний університет за спеціальністю бізнес-адміністрування, а також має диплом МВА бізнес школи при університеті Вандербільта у США.

Починаючи з 1996 року, Петрашко працював у різноманітних американських, російських і українських компаніях, які надавали послуги з консалтингу та працювали у сфері інвестиційних послуг.

За даними сайту latifundist, Ігор Петрашко у 2004-2007 роках працював спочатку у московському, а потім у київському представництві компанії Ernst&Young, працював в інвестиційній компанії “Тройка Диалог Украина”, до 2013 року очолював департамент корпоративного бізнесу “Сбербанка России”.

В останні роки (з квітня 2013 року) економіст працював в українському аграрному холдингу Ukrlandfarming.