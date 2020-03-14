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Петро Порошенко хоче терміново повертатися до України з Іспанії. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт zik.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , п’ятий президент України проходить лікувальний курс з детоксикації в іспанській клініці.

Петро Порошенко хоче достроково закінчити лікування в Іспанії, щоб встигнути повернутися в Україну до закриття авіасполучення 17 березня.

Планувалося, що політик перебуватиме в медзакладі ще тиждень.

Тепер експрезидент хоче якнайшвидше прилетіти до Києва до 17 березня.