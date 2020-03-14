- 14 бер. 2020
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Петро Порошенко хоче терміново повертатися до України з Іспанії. Про це NNS повідомляє з посиланням на сайт zik.ua.
Згідно інформації, отриманої NNS , п’ятий президент України проходить лікувальний курс з детоксикації в іспанській клініці.
Петро Порошенко хоче достроково закінчити лікування в Іспанії, щоб встигнути повернутися в Україну до закриття авіасполучення 17 березня.
Планувалося, що політик перебуватиме в медзакладі ще тиждень.
Тепер експрезидент хоче якнайшвидше прилетіти до Києва до 17 березня.
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