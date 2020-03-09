8 березня загинув один український воїн, шестеро поранені

Завантажте мобільний додаток сайту

Важкою видалась доба 8 березня на Донбасі. Війна продовжує свої криваві жнива навесні. Загинув український воїн, шестеро отримали поранення. Про це NNS повідомляє з посиланням на ранкове зведення штабу ООС.

Згідно отриманої NNS інформації, 8 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі неподалік Опитного – з 82-мм мінометів – 15 мін, 15 пострілів зі станкових протитанкових гранатометів, а також ворог здійснив 2 постріли з протитанкового ракетного комплексу;

два рази поблизу Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поруч з Верхньоторецьком – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив один обстріл наших позицій, а саме:

поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з гранатометів різних систем.

Вчора, 8 березня, російські окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, ще троє отримали поранення. Крім того, під час ворожих обстрілів українських позицій три наших захисники отримали поранення. Підрозділи Об’єднаних сил прицільними вогнем дали адекватну відповідь противнику. Втрати ворога уточнюються.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.