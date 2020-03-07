Появился законопроект о референдуме. Не стремно?

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На сайте Верховной Рады появился законопроект под названием «О всеукраинском референдуме». Данный законопроект – обещанный президентом Зеленским на инаугурации закон о народовластии.

В данный момент законопроект проходит стадию обсуждения с обществом, следовательно, к нему можно предлагать поправки. В случае принятия закона украинским парламентом, украинцы получат еще один инструмент, при помощи которого смогут непосредственно влиять на курс страны и происходящее в ней, помимо митингов, протестов и петиций.

В законопроекте указано, что всеукраинский референдум является способом непосредственного осуществления власти Украинским народом. Голосование доступно как в обычном виде, путем заполнения бюллетеня и помещения его в урну, так и в более современном варианте, в онлайн-режиме.

К темам, которые украинцы могут вынести на референдум, относятся поправки к отдельным главам Конституции, вопросы общегосударственного значения прекращение действия законов и ратификация международных договоров, предусматривающих изменение территории Украины.

Однако есть и темы, которые законодатели сделали недоступными для влияния со стороны простых украинцев. Так, на референдум нельзя выносить вопросы, которые касаются бюджета, налогов и амнистии. Под запретом также вопросы о ликвидации суверенитета Украины, территориальной целостности, угрозы нацбезопасности и темы о разжигании вражды.

На один референдум разрешено выносить не менее трех вопросов. Кроме того, проведение Всеукраинского референдума возможно только в случае соответствующего волеизъявления минимум трех миллионов украинских граждан.

А вот ролик со всеми предвыборными обещаниями 6-го Президента.