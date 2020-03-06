Новий міністр Кулеба: Поверненемо посла у Москву, відновимо авіасполучення, і пустимо воду в Крим. Нам так буде краще..

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Новопризначений міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що повернення послів, відновлення авіасполучення з Росією і подачі вода в окупований Крим є інструментами деокупації України, пише NNS з посиланням на LB.

Про це голова МЗС заявив в ефірі телеканалу “1+1”.

“Безумовно, країні необхідні дві стратегії: деокупація Донбасу і Криму. Є ще одна стратегія, яка фундаментальна для перших двох, – це залучення інвестицій і відродження української промисловості.

Тому що бідна економіка без грошей не створює сильної держави, тоді як слабкій державі дуже складно бути сильною на зовнішній арені. Тому сценарії можуть розглядатися різні. Це простір дипломатії – знаходити компроміс.

Але кінцева мета одна – відновлення територіальної цілісності України і вихід країни-окупанта з нашої території. Усе інше – це предмет переговорів”, – сказав Дмитро Кулеба.

Ще одним інструментом деокупації міністр назвав питання подачі води в окупований Росією Крим.

“Питання подачі води в окупований Крим – це інструмент деокупації. Я маю на увазі, що відповідь на це питання – давати чи ні – повинно розглядатися як інструмент деокупації”, – сказав він.

Міністр заявив, що 5 березня докладно обговорював у Міністерстві закордонних справ з колегами питання Криму, а 6 березня, після повернення президента Володимира Зеленського та його команди з Полтави, буде обговорювати з ними пошук оптимальних моделей.

Раніше, 5 березня, за подачу води в окупований Росією український півострів виступив новий голова Кабміну Денис Шмигаль. Він заявив, що це питання не бізнесу, а гуманітарної підтримки жителів Криму. Неподання туди води, на думку прем’єра, призведе до гуманітарної катастрофи. Шмигаль вважає, що “окупант не може нести відповідальність за українців, які там живуть”.

Зазначимо, що раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія допустив можливість пустити воду в Крим в обмін на поступки щодо Донбасу.

Після чого голова Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що ідея відновлення подачі води в Крим в обмін на відведення сил і засобів бойовиків на Донбасі – особиста позиція Арахамії, яка ніколи не обговорювалася між Україною і Росією.

Нагадаємо, Україна і Росія припинили авіасполучення з 25 жовтня 2015 року.

МЗС РФ відкликало в Москву російського посла в Києві Михайла Зурабова 23 лютого 2014 року. Україна відкликала свого тодішнього посла в РФ Володимира Єльченка в березні 2014 року.

У лютому 2020 року МЗС Росії заговорило про можливий обмін послами між Києвом і Москвою. Українське МЗС, очолюване на той час Вадимом Пристайком, не підтримало пропозицію російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.