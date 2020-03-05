На Донбасі загострення: російські війська атакують

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На Донбасі знову загострення. Російські війська та їх найманці атакують українські позиції, в тому числі і на ділянках розведення. Про це NNS повідомляє з посиланням на штаб ООС.

Згідно інформації, отриманої NNS , сьогодні, 5 березня, в період з 09.30 по 11.00 год., російські окупаційні війська в черговий раз атакували позиції українських захисників поблизу населених пунктів Новотошківське, Оріхове та Авдіївка.

Противник обстріляв позиції підрозділів Об’єднаних сил, застосовуючи озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

Так, по українським захисникам поблизу Новотошківського російські окупанти випустили 10 мін з 120-мм мінометів. Далі противник атакував наші позиції неподалік Оріхового з артилерійських систем калібру 122 мм, а також з мінометів калібру 82 мм. Водночас з окупованого Спартака ворог вів вогонь по оборонцям Авдіївки з мінометів 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а також противник застосував протитанковий ракетний комплекс.

За підтвердженими даними, пропагандисти противника спланували акцію з дискредитації Об’єднаних сил, сподіваючись спровокувати українські підрозділи на масовану відповідь і отримати кадри для того, щоб у подальшому звинуватити українських захисників у порушенні Мінських домовленостей та обстрілі мирних населених пунктів. Ворожа провокація не вдалась.

Натомість, українські захисники успішними точковими вогневими ударами, застосовуючи відповідне озброєння, завдали ураження по вогневим засобам противника та дали російським окупантам гідну відсіч.

Чітко дотримуючись Мінських домовленостей, підрозділи ООС не відкривають вогонь першими, проте, перебувають у повній бойовій готовності та готові у будь-який момент дати російським окупантам адекватну вогневу відсіч.

У разі подальшого загострення ситуації у районі проведення операції можуть бути задіяні підрозділи резерву зі складу Об’єднаних сил. Ситуація перебуває під контролем українських захисників.

Раніше в штабі ООС повідомляли, що збройні формування російської федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи озброєння як з порушенням ліній відведення, так і за межами виділених місць зберігання.

У звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ від 4 березня 2020 року оприлюднена інформація, що 2 березня БПЛА малого радіусу дії на тимчасово окупованій території Луганської області зафіксував 20 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) біля населеного пункту Краснолуцький, 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) на полігоні біля населеного пункту Міусинськ, 7 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм) на території об’єкту на південний захід від населеного пункту Садовий. 3 березня патруль Місії зафіксував 6 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 «Град», 122 мм), що рухалися в південному напрямку дорогою на південний захід від населеного пункту Іванівка Луганської області. Зазначене озброєння було розміщене з порушенням ліній відведення.

Крім того, 2 березня БПЛА малого радіуса дії зафіксував 11 танків (Т-64Б/Т-64БМ – 8 од., Т-72 – 3 од.), 10 самохідних гаубиць (2С1 «Гвоздика», 122 мм) та 12 буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба»,122 мм) на полігоні біля населеного пункту Міусинськ, а 3 березня патруль Місії зафіксував 2 танка (Т-72) на полігоні біля населеного пункту Круглик. Зазначене озброєння було розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін зазначає, що своїми діями на збройні формування російської федерації вперто демонструють небажання дотримуватись Мінських домовленостей, що свідчить про їх байдуже ставлення до потреб мирного населення по обидва боки лінії зіткнення.

У зведенні за минулу добу йдеться про те, що 4 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Усі обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

двічі неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 11 мін та 8 мін з мінометів калібру 82 мм, а також 3 постріли ворог здійснив зі станкового протитанкового гранатомету;

поблизу Миронівського – з 82-мм міномету – 4 міни;

в районі населеного пункту Шуми – зі станкового протитанкового гранатомету - 6 пострілів;

поруч з Травневим – з міномету калібру 82 мм – 3 міни, а також вівся вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Окрім цього, упродовж минулої доби противник двічі здійснив провокаційний обстріл ділянки розведення №3, застосувавши стрілецьку зброю. Постраждалих осіб немає. Вогонь у відповідь українські захисники не відкривали – з нашого боку режим тиші було дотримано.

Вчора, 04 березня, внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовця Об'єднаних сил отримали поранення.