Рада відправила у відставку Уряд

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Верховна Рада України на позачерговому засіданні 4 березня відправила у відставку Уряд Олексія Гончарука. Про це NNS повідомляє з посиланням на онлайн-трансляцію засідання та на сайт mind.ua.

Згідно отриманої NNS інформації, голосуванню передував виступ президента Зеленського, який повідомив, що напередодні 3 березня до Верховної Ради було подано заяву прем’єр-міністра Олексія Гончарука, який попросив про відставку. Зеленський закликав депутатів розглянути цю заяву. В своїй промові Володимир Зеленський зробив акценти на тих галузях, які гостро потребують оновлення.

«Економіка взяла розгін, але спіткнулась і проїхалася обличчям вниз. Невиконання держбюджету складає майже 16 млрд грн, 13 млрд із них – провал надходжень із митниці. Падіння промисловості на 5%, і воно триває – в багатьох секторах», – повідомив він.

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Щодо комунальних платежів. «Ми зустріли зиму з рекордними запасами газу у сховищах, знизили ціни. Але люди заплуталися в цінах на газ через хаос з платіжками, комусь нарахували щось зайве, уряд провалив роз’яснювальну кампанію, комунікацію з місцевою владою», – сказав президент.

Він також зазначив, що концепція зарплат міністрів переглянута в бік зменшення. Коли понад 10 млн на межі бідності, не можуть бути таких зарплат іноземцям-членам наглядових рад.

«Наглядати стало вигідніше, ніж працювати. Громадяни нашої країни в наглядових радах наших підприємств почувають себе нацменшинами», – сказав він.

Зеленський згадав про ситуацію з шахтарями та вугільною галуззю, назвавши головними проблемами зарплати шахтарям та збут українськог вугілля: «Я сам втрутився, цього тижня буде погашено 650 млн гривень боргів. Але я не можу ставати колектором і психологом і нянькою профільного міністерства», – заявив Зеленський.

Про закриття шахт: «Закрити шахту не означає закрити питання. Спочатку перекваліфікація, працевлаштування, і лише потім закриття шахти», – наголосив Зеленський.

«Ще одна наша проблема: 11 млн пенсіонерів – план щодо підняття пенсій відсутній. Більша частина отримує менше 2000 грн, індексація не проведена. Пенсійний фонд залишається величезною неефективною машиною, яка тільки на своє утримання проїдає 5 млрд грн», – сказав він.

Також Зеленський заявив, що є істотні проблеми в сфері охорони здоровʼя: «Відбуваються протести в різних медичних закладах через масове закриття лікарень по всій країні, люди не готові до другого етапу медичної реформи. З таким підходом реформа летить у стіну», – сказав президент.

Президент звернувся до правоохоронних органів і наголосив, що він не може впливати на їх роботу, на жаль. Зеленський приніс з собою два подарунки:

«Календар має нагадати вам, що надворі вже весна (оплески). Другий – кримінальний кодекс, хай він стане вашою настільною книгою. Раніше ви казали: у нас все є, потрібна тільки політична воля. Я вам дав вам політичну волю – візьміть її. Скасували телефонне право, ніхто зверху не спускає ніяких прізвищ. Як мені ще не втручатися у вашу діяльність, щоб вона принесла результат? В нас 6 органів, які мають забезпечувати порядок і справедливість, невже потрібен сьомий, щоб було як у притчі про сім няньок?», – заявив президент.

«Ми обіцяли перемогу над корупцією – але поки що навіть не нічия. Ми робимо помилки, але хочемо їх визнавати і виправляти, – сказав Зеленський, завершуючи словами Вацлава Гавела: – Краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу».

В результаті за відставку Уряду проголосували 253 депутати. Не дали голосів «за» тільки депутати з Європейської солідарності.

Після голосування депутати пішли на 20-хвилинну перерву. Очікується, що сьогодні ж вони затвердять новий склад Уряду.