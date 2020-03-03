Гончарук подав у відставку. Хто стане наступним прем’єром?

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Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. ЇЇ вже обговорили на зібранні фракції «Слуги народу» і прийняли рішення. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНІАН.

Згідно отриманої NNS інформації, фракція «Слуга народу» підтримала заяву про відставку прем’єр-міністра України Олексія Гончарука. Про це повідомив журналістам народний депутат Олександр Дубінський по завершенню засідання фракції, що відбулася за участі президента Володимира Зеленського.

«Гончарук заяву написав, до парламенту передав. Ми зараз проголосували фракцією, щоб її задовольнити, і він вже більше не прем’єр-міністр (як відомо, для відставки прем’єра необхідно голосування в сесійній залі мінімум 226 голосами) - сказав депутат.

На запитання журналістів, чи відповідає дійсності те, що Гончарук звернувся до суду щодо заборони звільнення його з посади прем’єр-міністра, Дубінський зазначив: «Ми обговорювали це. Його радник стверджує, що це фейк, але інформація висить на сайті Адміністративного окружного суду Києва». За словами Дубінського, ситуація із судом «немає ніякого значення - завтра в парламенті ми проголосуємо його відставку».

«Фракція ухвалила рішення задовольнити заяву Гончарука про відставку», - наголосив Дубінський. Він зауважив, що сам заяви не бачив, але голова Верховної Ради України Дмитро Разумков повідомив, що така заява надійшла «до секретаріату парламенту». Також він додав, що під час голосування на фракції щодо задоволення заяви про відставку Гончарука утрималися троє народних депутатів.

Також під час брифінгу Олександр Дубінський озвучив список осіб, яких хочуть призначити на посади міністрів у Кабміні.

Зокрема, Дубінський заявив:

Прем’єр-міністром може стати Денис Шмигаль;