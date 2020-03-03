На Донбасі п’ятеро українських бійців отримали поранення

Завантажте мобільний додаток сайту

На Донбасі за добу 2 березня збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. П’ятеро українських бійців отримали поранення. Про це NNS повідомляє з посиланням на ранкове зведення штабу ООС.

Згідно отриманої NNS інформації, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Сім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч з населеними пунктами Мар’їнка та Опитне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Красногорівки – зі ствольної артилерії калібру 152 мм – 2 снаряди та 3 міни – з міномету калібру 120 мм;

у районі Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поряд з Новомихайлівкою – з міномету калібру 120 мм – 6 мін, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

поблизу Лебединського – з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив шість обстрілів наших позицій, а саме:

двічі поблизу Оріхового – зі 120-мм міномету – 10 мін та здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету;

двічі у районі Новотошківського – з міномету калібру 120 мм - 31 міна;

двічі неподалік Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зазначається, що противник вів вогонь по населеному пункту Красногорівка з міномету калібру 120 мм. Внаслідок розриву міни поблизу будинку вибуховою хвилею вибито віконне скло, осколками якого було поранено місцеву мешканку. Постраждалій оперативно надали медичну допомогу.

Вчора, 02 березня, внаслідок ворожих обстрілів два українських військовослужбовці отримали поранення, троє – бойове ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 8 мін по захисникам населеного пункту Широкине, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

За поточну добу втрат немає.

За підтвердженими даними втрати російських окупаційних військ протягом останніх двох днів склали: безповоротними – 4 особи, пораненими та травмованими – 2 особи, знищено озброєння та військової техніки – 2 одиниці.