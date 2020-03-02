"Фашизм в Украине не пройдет". В Верховной раде крутят "Священная война"

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На согласительном совете депутатских фракций и групп, после выступления в Верховной Раде нардепа от «ОПЗЖ» Вадим Робинович, включил в микрофон советскую песню времен Второй мировой войны «Священная война», передает NNS.

До этого Рабинович напомнил заявление главы МИД Вадима Пристайко о том, что Украина не будет праздновать 9 мая. В то же время депутат перечислил три из девяти дат, которые будут отмечать в Киеве в этом году.

«130 лет со дня рождения Ивана Полтавца-Остряницы, нациста, помощника Альфреда Розенберга и Эриха Коха, главы нацистов украинских. Другое – 100-летие со дня рождения Васыля Сидора, – это утверждено сегодня – военного преступника, бойца батальона «Нахтигаль», оберштурмбанн какого-то фюрера, убийцы поляков, евреев, проводившего в Беларусии операции по уничтожению мирных людей», – сказал Рабинович.

Также он добавил, что в Киеве будут отмечать 120 лет со дня рождения Владимира Кубийовича, организатора дивизии «СС Галичина».

«Уважаемые, вы совсем охренели! Вы собираетесь нас заставить праздновать дни рождения фашистов, вы хотите вернуть нас в мракобесие нацизма. Наши герои – это воины Советской армии, которые освободили от нацизма Европу, освободили от фашизма Украину, и именно их мы будем чествовать, а не ваших фашистских прихвостней, которые стреляли в спину людей», – подчеркнул депутат.

Он заявил, что фашизм в Украине не пройдет, и призвал ввести в действие норму УК о преследовании за пропаганду фашизма. После этого он включил с телефона песню со словами «Вставай, страна огромная!», но спикер ВР Дмитрий Разумков выключил ему микрофон и сделал замечание.