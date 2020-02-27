В уряді готуються виплачувати компенсації люстрованим чиновникам

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Україна програла справу по люстрації в Європейському суді, і тепер готується виплачувати компенсації люстрованим чиновникам. Про це NNS повідомляє з посиланням на ТСН.

Згідно отриманої NNS інформації, мін’юст готує спеціальну процедуру, яка дозволить переглянути справи та сплатити колишнім владоможцям компенсації. Напередодні український уряд остаточно програв у Стразбурзі справу, в якій п'ятеро таких чиновників оскаржували своє звільнення з посад. Європейський Суд став на їхній бік, ще й присудив кожному по п'ять тисяч євро за моральну шкоду.

Нині в реєстрі люстрованих 894 особи – це ті керівники держустанов, яких звільнили, застосувавши закон про очищення влади.

Один з п'ятірки позивачів, що перемогли в ЄСПЛ, експодатківець Роман Якубовський вважає, що тепер відновлено справедливість. Він буде домагатись повернення на посаду: "Щоби відповідали ті люди, які дійсно були винні у злочинах. Яким злочином можна назвати те, що я працював у своїй сфері і на своїй посаді протягом 18 років до звільнення? Мій адвокат готує подальші позови щодо наступних кроків про відновлення мене на посаді, відшкодування збитків матеріальних".

Загалом під дію закону потрапляє близько 5 тисяч посадовців із наявних 700 тисяч – менше 1%. Проте міністр юстиції Денис Малюська погоджується з європейськими суддями – коло люстрованих було, на його думку, надто широке. Він називає люстрацію 2014-го популізмом, за який тепер доведеться платити з кишень, а міністерство готує закон, яким експосадовців будуть реабілітувати.

"Створити комісію, яка буде переглядати скарги люстрованих чиновників та зможе реагувати на порушення їхніх прав. Наприклад, якщо люстровану особу звільнили через закон про люстрацію і протягом того часу вона отримувала зарплату меншу, ніж була раніше, держава вочевидь мала б сплатити різницю. Можливо, може йтись і про якусь компенсацію невелику моральної шкоди", - вважає Малюська.

Такі компенсації можуть обійтись загалом у десятки чи навіть сотні мільйонів гривень. Хоча, втішає міністр, частково люстрацію усе ж залишать. 10-річна заборона обіймати державні посади і далі діятиме для топпосадовців з оточення Януковича. Зокрема, і для Сергія Тігіпка, якого нині називають одним з кандидатів у прем'єри, бо він працював в уряді Азарова. Не зможуть повернутись у владу у такому разі Андрій Портнов та Олена Лукаш, які нині докладають зусиль для дискредитації Революції Гідності.