Один загиблий і двоє поранених: доба на Донбасі (фото)

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За минулу добу на Донбасі один український воїн загинув, ще двоє поранені. Про це NNS повідомляє з посиланням на ранкове зведення штабу ООС від 27 лютого 2020.

Згідно отриманої NNS інформації, 26 лютого збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями міномету калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

два рази поруч з Мар’їнкою – з міномету калібру 120 мм противник випустив 11 мін та здійснив 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету;

тричі поблизу Павлополя та один раз неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив чотири обстріли по нашим позиціям, а саме:

поруч з Оріховим – зі 120-мм міномету – 4 міни, зі станкового протитанкового гранатомету - 25 пострілів;

поза межами ділянки розведення в районі населеного пункт Золоте-4 – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

поблизу Луганського - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Вчора, 26 лютого, внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув. Також у результаті ворожих обстрілів один український захисник отримав поранення та ще один бойове ураження.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

За поточну добу втрат немає.

Вже відомо, що загиблим 26 лютого виявився мешканець Шостки Сумської області Дмитро Гринь 1992 року народження.

Дмитро Гринь після закінчення школи навчався у вищому професійному училищі. У січні минулого року хлопець підписав контракт із ЗСУ і служив старшим водієм мотопіхотного відділення.

Військовий загинув під час виконання бойових завдань у районі проведення ООС.

Вічна пам`ять і співчуття рідним!