На Донбасі загинув український військовий

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На Донбасі сьогодні, 26 лютого, загинув український військовий. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційний сайт Міністерства оборони України.

Згідно отриманої NNS інформації, трагедія сталась сьогодні зранку. Військовий загинув внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої. У міністерстві висловлюють щирі співчуття рідним, близьким і бойовим побратимам Героя.

Повідомляється, що минулої доби російсько-окупаційні війська 5 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, з о пів на першу дня окупанти за 35 хвилин випустили 10 мін калібру 120 мм по опорних пунктах підрозділів Об’єднаних сил, обладнаних неподалік Катеринівки, що на Луганському напрямку.

4 прицільних ворожих обстріли мали місце на Донецькому напрямку.

Після 6-ї ранку 5 мін калібру 82 мм розірвалися на наших позиціях поблизу Талаківки.

В обідній час на підступах до населеного пункту Піски противник тривалий час вів вогонь з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

У період з 22-ї до 23-ї години російсько-окупаційні війська зі станкового протитанкового гранатомету і кулемету великого калібру відкривали вогонь в районі Новомихайлівки, а оборонців Красногорівки обстріляли з міномету 120-го калібру та кулемету.

З метою збереження власного життя і здоров’я, військовослужбовці Об’єднаних сил за необхідності придушували ворожу активність вогнем зі штатного піхотного озброєння.

Втрат з нашого боку внаслідок вчорашніх обстрілів не було.

Станом на 12.30 сьогоднішньої доби противник 4 рази порушив режим тиші на Донецькому напрямку.

По захисниках Мар’їнки російсько-окупаційні війська з 6-ї ранку за 35 хвилин випустили 11 120-мм мін, а також здійснили 8 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету. Ще один раз на цій ділянці фронту окупанти відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомету після 9-ї години.

Двічі, також у ранковий час, противник обстріляв опорні пункти наших підрозділів поблизу Павлополя — спочатку з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї, а згодом — зі станкового протитанкового гранатомету.

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ відновило практику ведення артилерійських обстрілів підрозділів Об’єднаних сил з бойових позицій, розташованих у житлових кварталах населених пунктів на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях.

Такі дії окупантів посилили невдоволення місцевих жителів, адже від детонації у результаті пострілів знищується їх приватне майно, також відбувається додаткове мінування підступів до зазначених позицій.

При цьому мінування території призводить до зростання втрат серед окупантів. Так, 23 лютого на одному з власних мінних полів підірвався військовослужбовець 1 АК. Командування окупаційних військ намагається приховати обставини інциденту, видаючи загибель найманця як результат сутички з диверсійно-розвідувальною групою Об’єднаних сил.