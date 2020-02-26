Новым премьером Украины может стать Сергей Тигипко

Завантажте мобільний додаток сайту

Сергей Тигипко может сменить Алексея Гончарука на посту Премьер-министра Украины. Об этом NNS сообщает, ссылаясь на ряд СМИ.

Так, например, издание lb.ua пишет о том, что вопрос о назначении Тигипко премьером решен на 99%. Журналисты заявляют, что об этом им сообщили сразу несколько, не связанных между собой источников в новой власти, комментируя вчерашнюю информацию Kyiv Post.

"Этот вопрос решён. Гончарук (премьер Алексей Гончарук, - ред.) защищён иммунитетом, поэтому он уйдёт по собственному желанию. После этого будет созвана внеочередная сессия и проголосовано назначение", - рассказал один из источников.

"Сегодня завершается работа миссии МВФ и после этого готовятся объявить", - дополнил другой источник.

"Голоса есть. Его будет представлять президент, и зал его точно поддержит", - уточнил собеседник в парламенте.

Отвечая на вопрос о том, почему выбор пал на Тигипко, один из собеседников отметил: "Он один из немногих взрослых людей в стране, кто может взять на себя ответственность за происходящее".

Примечательно, что ещё одним вероятным кандидатом на премьерство рассматривался Валерий Хорошковский.

В то же время издание Цензор.Нет не столь категорично по поводу кандидатуры именно Тигипко. Главный редактор Юрий Бутусов пишет:

«Президент Владимир Зеленский проводит активные консультации, чтобы заменить главу Кабмина и ряд министров в ближайшее время. Это сейчас основная задача для главы ОП Андрея Ермака. Предполагается, что Гончарук подаст в отставку сам в любой момент, когда об этом скажет президент. Вопрос с заменой будет решен, после того как Зеленский сложит вокруг себя новую выигрышную комбинацию, которая поможет ему стабилизировать власть и удержать рейтинг перед местными выборами.

Пока на конечном варианте нового премьера Зеленский не остановился, вбросы новых имен делаются самим президентом с научными целями – посмотреть, как будут расходиться волны по воде и насколько удобно ему на таких волнах кататься. Зеленский проводит не рациональную, а эмоциональную политику, основанную не на стратегии и последовательности, а на эмоциях, ощущениях и социологии.

Президент ищет для себя ту самую взрослую и волевую "инвестиционную няню", которая будет приносить только хорошие новости, не будет втравливать его в конфликты, будет сама решать ключевые задачи и брать на себя основные риски, сохраняя президенту свободу действий и выступлений.

Итак, к каким вариантам решения пришел Зеленский?

Всех облетела кандидатура Сергея Тигипко - но эта кандидатура еще далеко не стала планом действий Зеленского. Тигипко своих среди своих для всех украинских олигархов и владельцев крупнейших телеканалов – а это для рейтинга власти в Украине имеет ключевое значение. Тигипко был создателем банка «Приват» совместно с Коломойским, работал с Кучмой и Пинчуком, работал с Суркисом и Медведчуком, вступил в Партию регионов и в правительстве Азарова работал (один период - вместе с Порошенко). Клеймо ПР у общества уже забылось, но у Тигипко есть проблема, которая ставит весь этот проект под вопрос – люстрация. Как обойти люстрацию? Путем подачи в суд согласно решению Европейского суда по правам человека. Но если Тигипко выиграет такой суд – значит возникнет прецедент возвращения и других высокопоставленных руководителей. По данным Цензор.Нет, Тигипко предложили пост первого вице-премьер-министра, которая сейчас в Кабмине Гончарука остается до сих пор вакантной. Впрочем, не следует переоценивать значение вброса имени Тигипко – вполне вероятно, что это очередная волна.

В числе кандидатов в премьер-министры или на пост первого вице-премьер-министра – министр внутренних дел Арсен Аваков. Аваков дееспособен, но у него большой антирейтинг, и это большой сдерживающий фактор для Зеленского. С другой стороны, все владельцы основных телеканалов с Аваковым в хороших отношениях.

Юрий Витренко, один из руководителей «Нафтогаза» – он был одним из фаворитов и в августе, когда президент выбрал Алексея Гончарука. Его кандидатура весьма компромиссна, но вместе в Офисе опасаются повторения экспериментов на такой высокой должности.

Валерий Хорошковский в качестве кандидата в премьер-министры пока не рассматривается.

Полагаю, что у президента могут возникнуть и новые варианты на разные должности - не исключено, что услышим и других медийных людей. Саакашвили, допустим.

Критерии кандидатов весьма размыты. А медийность, репутация, компетентность и управленческий опыт во власти у нас не пока еще не сочетаются».