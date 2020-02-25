Український закон про люстрацію визнано таким, що порушує права чиновників

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Закон "Про очищення влади" в Україні порушує права люстрованих чиновників. До такого висновку прийшов Європейський суд з прав людини. Про це NNS повідомляє з посиланням на zn.ua

ЄСПЛ поставив крапку у справі про люстрованих в Україні чиновників. Він визнав закон "Про очищення влади" таким, що порушує права люстрованих чиновників.

Сьогодні, 25 лютого, постанова набула чинності. Велика палата ЄСПЛ не стала задовольняти запит української сторони на розгляд апеляції у справі, тому рішення набуло чинності. У суді наголосили, що воно є остаточним.

В ЄСПЛ вирішили, що люстрація застосовувалася до дуже широкого кола осіб, що призвело до незаконного звільнення заявників. Цим український закон про очищення влади відрізняється від процедур люстрації, впроваджених в державах Центральної та Східної Європи, які є цільовими і вузькоспрямованими, постановили в ЄСПЛ. Україна повинна виплатити п'ятьом заявникам по 5000 євро компенсації моральної шкоди.

Закон "Про очищення влади" (люстрації) набрав чинності восени 2014 року. У 2015 році народні депутати звернулися до КСУ з проханням перевірити закон на відповідність Конституції. Станом на квітень 2019 року в Україні люструвати близько 900 чиновників. Розгляд конституційності закону в КСУ зривався, відкладався або переносився на невизначену дату вже кілька разів.