Оприлюднено три експертизи щодо зросту Антоненка по справі Шеремета

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Оприлюднено матеріали трьох експертиз зросту людей, зафіксованих камерами в ніч на 20.06.2016, коли проводилася закладка вибухівки під автівку журналіста Павла Шеремета. Про це NNS повідомляє з посиланням на Depo.ua.

Зазначається, що в судовому засіданні 20.02.2020 прокурор Сергій Зузак надав на вимогу судді Печерського районного суду три висновки фототехнічних експертиз, якими встановлювався зріст чоловіка і жінки, зафіксованих камерами зовнішнього відеоспостереження по вул. Липинського, 5 приблизно о 2:40 20.07.2016 безпосередньо після закладання вибухового пристрою під автомобіль Павла Шеремета.

Перший висновок від 25.08.2016 №9-2/56Ф виконаний завідувачем сектору фототехнічних, портретних досліджень Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ) Терешкевичем Андрієм Івановичем. Він встановив, що зріст особи №1 (особа з кепкою на голові) відповідає відмітці 170 см на нівелірній лінійці. У встановленому зрості особи можливе відхилення +\- 3% від 170 см у зв язку нечіткістю зображення, знаходженням особи в постійному русі, можливою відмінністю в осанці фігури, наявністю кепки на голові та з невідомою товщиною підошви взуття, що знаходиться на особі. Зріст особи №2 (особа з предметом в руках) відповідає відмітці 165 см нівелірній лінійці з відхиленням +\- 3%.

Другий висновок від 01.09.2016 № 214/ікт зроблено головним судовим експертом сектору мистецтвознавчих та психологічних видів досліджень відділу досліджень у сфері інформаційних технологій ДНДЕКЦ Переїденком Андрієм Олександровичем. Ним було встановлено, що зріст особи у кепці з наданих на експертизу відео файлів відповідає 172 см ± 5,16 см. Зріст особи в капюшоні з наданих на експертизу відео файлів відповідає 166,5 см ± 4,98 см.

Третій висновок замовлений стороною обвинувачення 13.01.2020 в КНДІСЕ одразу після заяви сторони захисту про необхідність витребування і дослідження результатів першої експертизи. Така заява вперше пролунала в судовій залі 10.01.2020 під час розгляду апеляційної скарги захисника Галенченка В.М. на попереднє ув’язнення пана Антоненка. Висновок №2542/20-35 зроблений 14.02.2020 Дем’яненком Русланом Миколайовичем, судовим експертом відділу фоноскопічних, комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень КНДІСЕ і зводиться до того, що встановити зріст осіб, що зафіксовані у наданих на дослідження відеозаписах, з достатньою точністю та врахувати та/або оцінити точність вимірювань, на думку експерта, неможливо.

Наголошується, що будь-якому об’єктивному неупередженому спостерігачу зрозуміло, що третій висновок є явним проявом особливої лояльності до слідства з боку експерта з ознаками спотворення результату. Він також фактично дискредитує експертну роботу поліцейської експертної установи і роботу поліції в цілому. Але головне, що перші висновки він, вочевидь, не спростовує.

З усіма трьома висновками можна ознайомитися ТУТ.